FC Porto prossegue preparação para o Inter com sete baixas

O FC Porto deu seguimento à preparação para o jogo com o Inter ainda com sete baixas no boletim clínico. No treino desta segunda-feira, o cenário manteve-se idêntico ao que se havia verificado no domingo, com Meixedo, Fábio Cardoso, Uribe, Otávio, Veron, Galeno e Evanilson a permanecerem em tratamento.O encontro entre o FC Porto e o Inter, recorde-se, está agendado para quarta-feira, pelas 20 horas.