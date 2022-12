FC Porto prosseguiu a preparação para a deslocação a Chaves

O plantel do FC Porto realizou esta manhã mais um treino de preparação para o jogo frente ao Chaves, referente à 2.ª jornada do Grupo A da Allianz Cup, agendado para a próxima quinta-feira, em Trás-os-Montes.



Sérgio Conceição voltou a contar com Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel da Silva, todos da equipa B, para compensar a ausência de uma dezena de jogadores do plantel principal.



Diogo Costa, Pepe, Otávio, Eustáquio, Taremi e Grujic continuam envolvidos no Mundial, enquanto Francisco Meixedo, Zaidu, Evanilson e Gabriel Veron recuperam de problemas físicos. Os três primeiros fizeram tratamento, já o extremo brasileiro efetuou treino condicionado.



Os dragões treinam novamente amanhã, às 10h30, no Olival.