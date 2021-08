FC Porto próximo de acordo com Sevilha para a venda de Corona

O FC Porto está próximo de uma plataforma de entendimento com o Sevilha para a transferência de Tecatito Corona, apurou Record. Em cima da mesa está uma proposta superior a 10 milhões de euros pelos 66,5 por cento do passe que a SAD dos dragões detém, faltando, para a finalização do negócio, que haja acordo relativamente ao valor a pagar pelo restante do passe.





Depois de ter sido integrado na quarta-feira às ordens de Sérgio Conceição, Corona prepara-se assim para deixar o Dragão a menos de um ano de terminar contrato. A saída a custo zero no final da época chegou a ser o cenário mais provável, mas o interesse do Sevilha, muito por força da vontade de Julen Lopetegui, reacendeu-se nos últimos tempos e parece haver finalmente entendimento relativamente aos valores envolvidos.Apesar da situação ainda ter algumas arestas por limar, há fortes possibilidades do processo terminar bem para todas as partes, com Corona a rumar à liga espanhola e com a SAD do FC Porto a realizar um encaixe financeiro interessante. Uma perda para o plantel de Sérgio Conceição, mas que, ainda assim, está provido de alternativas de qualidade, como são os casos de Luis Díaz, Otávio, Pepê e Francisco Conceição.