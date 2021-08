FC Porto próximo de garantir alvo do Benfica para a lateral esquerda

O futuro do lateral brasileiro Wendell deve mesmo passar pelo campeonato português, mas não no Benfica, como se chegou a pensar - até houve negociações nesse sentido, inclusivamente confirmadas pelo presidente do Grémio.





Agora, e de acordo com a revista 'Kicker', o FC Porto terá dado passos importantes tendo em vista a contratação do esquerdino de 28 anos junto do Bayer Leverkusen, num negócio que ao que tudo indica se poderá fazer por uma verba entre os 3 e 4 milhões de euros. Wendell, refira-se, não entrava nos planos dos farmacêuticos e está em final de contrato, algo que acabou por acelerar o processo de saída do clube.Note-se que o reforço do lado esquerdo da defesa tem sido um tema há muito discutido no Dragão e que desde a saída de Alex Telles não mais conseguiu gerar consensos. Zaidu tem sido o homem dessa posição, chegou a falar-se de Matías Viña (entretanto contratado pela Roma), mas em breve deve mesmo chegar um novo nome à Invicta para satisfazer um pedido de Sérgio Conceição.