FC Porto punido em quase 30 mil euros de multa por ocorrências no clássico

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o FC Porto com quase 30 mil euros de multa, devido a ocorrências no clássico frente ao Benfica, da pretérita jornada da Liga Bwin, no Estádio do Dragão.Foram 29.228 euros, para sermos mais precisos, sendo que grande parte desta fatia se deve ao comportamento do público, nas bancadas do palco azul e branco. Por esse motivo, o FC Porto terá de pagar 17.600 euros. De resto, os dragões foram ainda punidos com 1.428 euros pelo atraso de três minutos para o início do jogo e ainda 10.200 euros por nenhum treinador portista se ter apresentado na entrevista rápida para fazer a análise ao jogo, no final do encontro.Por esse mesmo motivo, o adjunto de Sérgio Conceição, Vítor Bruno, foi condenado a pagar 459 euros de multa.