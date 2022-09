FC Porto reage a ataque ao carro da família de Sérgio Conceição

O FC Porto reagiu à notícia do ataque ao carro da família de Sérgio Conceição, que aconteceu depois do jogo de ontem, com o Club Brugge, e que foi avançada por. O clube "repudia" o sucedido e "lamenta a falta de proteção das autoridades"."O FC Porto repudia totalmente o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição, ontem à noite, na saída do Estádio do Dragão.O FC Porto lamenta, ainda, a falta de proteção das autoridades, e apela a que o autor ou autores deste ato selvagem sejam rapidamente identificados e responsabilizados."