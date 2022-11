FC Porto reage à morte de Fernando Gomes: «O céu levou-nos o 9»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"O céu levou-nos o 9. Os golos ficam na memória de todos. Até sempre, Bibota". Foi desta forma que o FC Porto homenageou Fernando Gomes, bibota de outro que faleceu este sábado , aos 66 anos.O antigo avançado venceu a Bota de Ouro da UEFA por duas vezes, a primeira em 1983 e a segunda em 1985.Fernando Gomes, grande figura do FC Porto e do futebol português, lutava contra um cancro no pâncreas desde 2019, tendo sofrido recentemente um AVC.