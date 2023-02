Estamos com o povo turco e sírio e com todos os afetados pelos efeitos do sismo que assolou aquela região.



É, também, com consternação que escutamos as notícias sobre o nosso ex-atleta Christian Atsu, que continua desaparecido. Que tudo se resolva pelo melhor. — FC Porto (@FCPorto) February 6, 2023

O FC Porto lamentou esta segunda-feira as mortes e vítimas do sismo que abalou a Turquia e a Síria na última madrugada. Numa publicação nas redes sociais, o clube mostrou-se também preocupado com o desaparecimento de Christian Atsu, que representou os dragões."Estamos com o povo turco e sírio e com todos os afetados pelos efeitos do sismo que assolou aquela região. É, também, com consternação que escutamos as notícias sobre o nosso ex-atleta Christian Atsu, que continua desaparecido. Que tudo se resolva pelo melhor", pode ler-se.Recorde-se que Atsu chegou ao FC Porto em 2019, para a equipa de sub-19 dos dragões. O jogador ganês atuou na equipa principal e, depois de uma passagem pelo Rio Ave por empréstimo, acabou por rumar ao Chelsea, no verão de 2013.