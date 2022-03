FC Porto recebe prémio de de Responsabilidade Social da Liga Portugal

A Liga Portugal atribuiu ao FC Porto o prémio de Responsabilidade Social referente ao mês de fevereiro pela iniciativa 'Audiodescrição: um relato inclusivo'.O diretor executivo da Liga Portugal, Tiago Madureira, relevou a iniciativa dos dragões. "Esta é mais uma semente para que se possam fazer coisas disruptivas em prol da integração de todos adeptos. Sentimo-nos muito orgulhosos que esta experiência, com um clube português, tenha a sua estreia num jogo das nossas competições", vincou ao site do organismo encabeçado por Pedro Proença.Pelos azuis e brancos, o diretor de marketing Tiago Gouveia explicou o que implica a ação em causa. "Queremos que, cada vez mais, todos os nossos adeptos possam ter a melhor experiência de jogo, independentemente das suas necessidades. Queremos que se sintam todos iguais dentro do estádio e usufruam da melhor forma dentro do estádio", reiterou.