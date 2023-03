FC Porto reconhecido com prémio de Responsabilidade Social do mês de fevereiro

O FC Porto foi reconhecido com o prémio de Responsabilidade Social do mês de fevereiro pela campanha 'Fome Zero'. A campanha fez-se com a angariação de alimentos por parte da estrutura azul e branca para distribuir posteriormente a duas instituições: a Legião da Boa Vontade e o Coração da Cidade. Foi impulsionada pelos jovens da Youth League, mas contou com parceiros externos, para aumentar o seu alcance.Tiago Gouveia, diretor de marketing do FC Porto, destacou a importância da entrega deste tipo de reconhecimentos: "Têm potenciado a que mais se faça, porque são motivo de orgulho para as equipas e para os adeptos"."Todas as ações não sejam só ações, mas um bocadinho do dia-a-dia dos clubes, não trabalhando a sustentabilidade, mas fazendo com que esta seja um dos pilares. Tudo o que se faz tenha algum cariz sustentável e que esse é o grande desafio", acrescentou.Mário Costa, vice-presidente da Fundação do Futebol, da Liga, e responsável por entregar o prémio, elogiou a campanha, que considerou ser muito nobre pela capacidade de envolvimento de todos os colaboradores e parceiros: "Este é o caminho que a Fundação defende, de que a Responsabilidade Social faça parte da agenda dos clubes e que as promovam e incentivem junto das suas comunidades", vincou.