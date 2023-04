FC Porto regressa ao Olival com um nome no boletim clínico

Poucas horas depois do triunfo em Paços de Ferreira (2-0) , o plantel do FC Porto apresentou-se no Olival para dar início à preparação para a visita a Famalicão, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.Num treino que foi de recuperação para os mais utilizados na véspera, Sérgio Conceição voltou a não contar com João Mário, que continua limitado a tratamento a uma lesão no joelho direito.Esta segunda-feira há novo treino no Olival, a partir das 11 horas.