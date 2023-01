FC Porto regressa aos treinos com quatro nomes no boletim clínico

O boletim clínico divulgado este domingo pelo FC Porto como que deu luz verde a Marko Grujic e Gabriel Veron para o jogo da Taça de Portugal, frente ao Arouca, na quarta-feira. O médio e o avançado tinham apresentado queixas físicas, na véspera, frente ao Casa Pia, mas estiveram entregues às mãos de Sérgio Conceição no regresso ao Olival.Ainda na ressaca do empate no Jamor, o FC Porto iniciou a preparação para a receção ao Arouca com quatro ausentes, todos com problemas físicos. Francisco Meixedo e Evanilson fizeram apenas tratamento às respetivas lesões, enquanto Pepe trabalhou no ginásio e Zaidu manteve-se em treino condicionado.Os azuis e brancos voltam a treinar esta segunda-feira, no centro de treinos, numa sessão com início previsto para as 10.30 horas.