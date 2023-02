Na sequência do triunfo sobre o Vizela, por 2-0, o FC Porto começou, esta segunda-feira, a preparar o duelo da Taça de Portugal, em casa do Ac. Viseu, marcado para depois de amanhã.De acordo com o boletim clínico divulgados pelos dragões, foram cinco os jogadores que ficaram aos cuidados do departamento médico, em tratamento. A saber: Meixedo, Wendell, Eustaquio, Otávio e Veron. Nenhum deles recuperará para essa próxima partida e, também por isso, Vasco Sousa manteve-se às ordens de Sérgio Conceição.Para hoje, o treinador agendou mais uma sessão de trabalho e, no fim, apresenta-se perante os jornalistas para fazer o lançamento do jogo com o Ac. Viseu.