FC Porto regressa aos treinos sem poder contar com um jogador

O plantel do FC Porto regressou aos treinos na tarde desta terça-feira, no Olival, depois de um dia e meio de folga, que se seguiu à vitória frente ao Casa Pia. Sérgio Conceição só não pôde contar com João Mário, uma vez que o lateral-direito continua a fazer tratamento à lesão no joelho direito.A preparação para a deslocação a Famalicão prosseguirá amanhã, com mais um treino no Olival, agendado para as 10h30.