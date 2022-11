FC Porto regressou aos treinos com muitas ausências e quatro 'bês' no grupo

O plantel do FC Porto regressou esta tarde aos treinos, no Olival, depois de três dias de folga. Sérgio Conceição não contou com os seis internacionais, para além dos quatro jogadores com problemas físicos. Para compensar, chamou Roko Runje, Vasco Sousa, Marcus Abraham e Wendel Silva, todos da equipa BRelativamente aos ausentes, Diogo Costa, Pepe, Otávio, Eustáquio e Grujic estão no Mundial do Qatar, enquanto Taremi já se encontra em trânsito para a Invicta.No que respeita aos lesionados, não se registaram evoluções. Francisco Meixedo, Zaidu e Evanilson fizeram tratamento, enquanto Gabriel Veron realizou treino de forma condicionada.Os dragões cumprirão mais um treino, amanhã, às 10h30, no Olival, tendo em vista o jogo frente ao Chaves, na próxima semana, a contar para a 2.ª jornada do Grupo A da Allianz Cup.