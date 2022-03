FC Porto regressou aos treinos e Pepê ficou em repouso domiciliário

O FC Porto regressou aos treinos esta quarta-feira, numa sessão em que Sérgio Conceição esteve privado de muitos jogadores, entre internacionais, lesionados e doentes a recuperar da Covid-19.A principal ausência foi a de Pepê, que ficou em repouso domiciliário a recuperar da intervenção cirúrgica de segunda-feira à fratura da arcada zigomática com afundamento, sofrida no dérbi com o Boavista, no Bessa, domingo passado.Em tratamento, estiveram Manafá e Bruno Costa, enquanto Pepe e Taremi cumprem o período de isolamento obrigatório por estarem a recuperar da Covid-19.Já Diogo Costa, Otávio e Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Gonçalo Borges (Portugal sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Mateus Uribe (Colômbia) estão ao serviço das respetivas seleções.O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, desta feita pela manhã.