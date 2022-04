FC Porto regressou aos treinos no Olival com três nomes no boletim clínico

Algumas horas depois de ter sofrido, em Braga, a primeira derrota na presente edição da Liga Bwin, o FC Porto voltou aos trabalhos esta terça-feira, iniciando a preparação para o duelo frente ao Vizela, no próximo sábado.De acordo com o boletim de treino divulgado pelos dragões no seu site oficial, três jogadores não participaram no normal desenrolar do ensaio: Uribe e Bruno Costa, que trabalharam condicionados, e Manafá, o lesionado de longa data que voltou a fazer tratamento.Os azuis e brancos voltam ao trabalho amanhã de manhã, novamente no Olival.