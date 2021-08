FC Porto responde a Carlos Pereira: «Triste figura que não consegue dignificar um clube respeitável»

O FC Porto, através da conta do Twitter FC Porto Media, respondeu a Carlos Pereira, presidente do Marítimo que esta segunda-feira visou o treinador dos dragões, Sérgio Conceição.





"O Sérgio Conceição, como homem e como profissional, é demasiado grande para poder ser beliscado por alguém como Carlos Pereira. Foi, é e será assim: um deles é um dos melhores do mundo no seu papel; o outro é uma triste figura que não consegue dignificar um clube respeitável", pode ler-se na publicação da FC Porto Media, onde a declaração do presidente do Marítimo foi vista como "um ataque incompreensível e inaceitável ao treinador do FC Porto, procurando feri-lo na sua inatacável dignidade humana e profissional"."Sérgio Conceição tem um percurso invejável no futebol: como jogador, foi um dos melhores da sua geração, com títulos e reconhecimento em vários países e ao serviço da seleção; como treinador, também já conquistou diversos troféus e tem tido desempenhos internacionais de elite", pode ler-se ainda."O prestígio de Carlos Pereira no mundo do futebol é diametralmente oposto. Quem trabalhou com ele, como Petit, acusa-o de interferências inaceitáveis e incompetentes no trabalho dos treinadores. Quando foi alvo de buscas, em 2020, tentou impedir a apreensão do telemóvel. Em 2013, quando o Marítimo podia ter um papel indireto importante na luta pelo título, por enfrentar um dos candidatos ao primeiro lugar, afirmou que o clube não ia fazer nada para impedir o Benfica de ser campeão", acrescenta o FC Porto Media."Em mais um momento muito infeliz de uma carreira já longa no futebol, Carlos Pereira procurou rebaixar Sérgio Conceição para mascarar uma realidade indesmentível: o clube que dirige apresentou frente ao FC Porto um dos piores relvados do futebol profissional europeu. Ou o pior", aponta a publicação portista, no final do dia em que a Liga confirmou a interdição do relvado dos Barreiros."O relvado do Marítimo no jogo de ontem estava uma vergonha e não cumpre os requisitos mínimos para a realização de um jogo de uma competição profissional", reforçou a FC Porto Media, no Twitter.