FC Porto retira mais-valias de negócio com o V. Guimarães após reservas do auditor

O FC Porto anunciou, em comunicado à CMVM - no âmbito da apresentação das contas do primeiro semestre da presente temporada -, que retirou a mais-valia de 14,1 milhões de euros com as transferências de Francisco Ribeiro e Rafael Pereira para o V. Guimarães , anunciada no relatório e contas (RC) da época passada, após "interações" com o regulador."A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, na sequência de transações separadas de aquisição e alienação de 'passes' desportivos de jogadores com a mesma contraparte, registou, nas suas contas com referência a 30 de junho de 2021, mais valias no montante de 14,1 milhões de euros (apresentadas na rubrica de "Proveitos com transações de passes de jogadores") e ativos intangíveis no mesmo montante. Esse registo foi agora revertido na sequência das interações com a CMVM, não gerando essas operações qualquer mais-valia, tendo o Conselho de Administração da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD procedido à reexpressão das contas anuais", afirmam os dragões no comunicado enviado à CMVM na sexta-feira à noite.Na altura, os portistas anunciaram uma mais-valia de 10.334.300 por Francisco Ribeiro e de 3.756.375 por Rafael Pereira. Porém, nesse mesmo RC, o auditor expressou desde logo algumas reservas. Isto porque no mesmo período o FC Porto contratou ao clube minhoto Romain Correia e João Mendes por uma verba semelhante."Na sequência de transações separadas de aquisição e alienação de 'passes' desportivos de jogadores com a mesma contraparte, o Grupo registou, por referência a 30 de junho de 2021, mais valias no montante de 14,1 milhões de euros (apresentadas na rubrica de "Proveitos com transações de passes de jogadores") e ativos intangíveis no mesmo montante. Não obtivemos a evidência de auditoria suficiente que nos permita concluir sobre a adequada valorização destas transações e consequente impacto nas demonstrações financeiras", podia ler-se nas notas do auditor.Nesse sentido, a SAD do FC Porto acrescenta agora: "em resultado da alteração da política contabilística aplicável a transações de aquisição e alienação de direitos desportivos de jogadores com a mesma contraparte, quando não existam evidências corroborativas quantitativas, suportadas em técnicas de avaliação, que permitam demonstrar que o justo valor pode ser mensurado de forma fiável, os ativos intangíveis adquiridos (direitos sobre os "passes" dos jogadores) devem ser mensurados pelo valor escriturado dos ativos intangíveis cedidos. Como consequência, os montantes líquidos que incluem o efeito da atualização financeira de 11,3 milhões de euros e 2,8 milhões de euros relativos respetivamente à aquisição dos jogadores Romain Correia e João Mendes foram desreconhecidos com referência ao período findo em 30 de junho de 2021."