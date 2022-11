FC Porto revela lesão de Evanilson

Evanilson saiu lesionado do embate com o Boavista, no Estádio do Bessa, ao intervalo, após um lance que arrepiou na primeira parte. Ainda este sábado, os dragões revelaram de que lesão padece o avançado brasileiro."Evanilson, avançado dos dragões, sofreu uma entorse no joelho esquerdo e vai ser reavaliado este domingo", pode ler-se na curta nota.Ao intervalo, os azuis e brancos fizeram sair o jogador azarado e colocaram em campo Toni Martínez para o seu lugar.