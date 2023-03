FC Porto esclarece lesão de João Mário

O FC Porto revelou ao final da noite desta sexta-feira a lesão de que João Mário padece. Recorde-se que o jogador formado no Dragão saiu à passagem do minuto 56, dando o lugar a Rodrigo Conceição."João Mário, lateral dos Dragões, sofreu uma entorse no joelho direito e vai ser reavaliado este sábado", pode ler-se na nota publicada no site oficial.Após o encontro, à Sport TV, Sérgio Conceição adiantou que o problema do futebolista português não seria tão grave como se temia. "Amanhã vamos fazer o exame. Por aquilo que me diz o doutor, não parece nada de grave e seriam ligamentos cruzados… Enfim. Parece-me que numa primeira análise não é. Amanhã vamos perceber a dimensão da lesão quando tiver o exame que tem para fazer", frisou o técnico.