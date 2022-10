FC Porto revela que os bilhetes para o jogo com o Anadia estarão à venda a partir desta quinta-feira

O FC Porto revelou esta quarta-feira as condições de venda dos bilhetes para o encontro com o Anadia, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, que ocorrerá no domingo, às 20h45.Segundo os dragões, apenas os sócios, a partir desta quinta-feira, poderão adquirir ingressos."Estão à venda a partir desta quinta-feira, na Loja de Associado do Estádio do Dragão, os bilhetes para o jogo entre o Anadia e o FC Porto, agendado para domingo (20h45, RTP), no Estádio Eng.º Sílvio Henriques Cerveira, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Os ingressos, à venda em exclusivo para sócios, têm o valor unitário de 15 euros", pode ler-se na nota publicada no site oficial dos azuis e brancos.