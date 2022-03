FC Porto revela que Pepê foi "operado com sucesso"

O FC Porto anunciou esta segunda-feira que Pepê foi operado com sucesso, depois de um choque violento com o jogador do Boavista, Porozo, no último domingo."Foi bem-sucedida a intervenção cirúrgica a que Pepê foi sujeito esta segunda-feira na Casa de Saúde da Boavista. O extremo brasileiro foi operado pelo Doutor Carlos Monteiro a uma fratura da arcada zigomática com afundamento. Segue-se agora o período de recuperação adequado a esta cirurgia", pode ler-se em comunicado publicado no site dos dragões.