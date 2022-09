FC Porto revela situação clínica de Otávio

Otávio sofeu um traumatismo na grade costal e foi ao hospital fazer exames ?#AMFCP #UCL pic.twitter.com/SFL5zuCr4O — FC Porto (@FCPorto) September 7, 2022

Através do Twitter, o FC Porto fez um ponto de situação do estado clínico de Otávio, revelando que o internacional português "sofreu um traumatismo na grade costal". Ainda de acordo com os dragões, o jogador "foi ao hospital fazer exames" complementares.Lembre-se que Otávio saiu do jogo desta quarta-feira ao 77 minutos , depois de ter sido atingido nas costas, com o joelho, por Mario Hermoso.