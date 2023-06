FC Porto segue apenas com uma baixa a dois dias da final da Taça de Portugal

A poucas horas da final da Taça de Portugal, João Mário continua a ser o único indisponível, no caso devido a problemas físicos no plantel do FC Porto.Os dragões treinaram esta sexta-feira no centro de treinos do Olival, sendo que está agendada nova sessão de trabalho para as 9h30 deste sábado. O conjunto orientado por Sérgio Conceição segue depois viagem até Lisboa e, já depois de uma caminhada descompressão, agendada para as 18h45, o técnico e um jogador farão a habitual conferência de imprensa de antevisão à partida, às 19 horas.O início do encontro está agendado para as 17h15 deste domingo.