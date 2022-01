FC Porto sem novos casos positivos de Covid-19

O FC Porto fez, esta segunda-feira, uma nova ronda de testes ao grupo de trabalho e, segundo apurou Record, não há novos casos positivos de Covid-19.

O único infetado continua a ser Luis Díaz, colombiano que se encontra isolado desde a véspera do jogo do campeonato, frente ao Benfica.



Os dragões voltaram hoje aos treinos e iniciaram a preparação do jogo com o Estoril, marcado para sábado.