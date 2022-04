FC Porto só precisa de empate na Luz para ser campeão... mas até pode selar o título amanhã

Com a vitória caseira (4-2) frente ao Vizela, o FC Porto ficou a apenas um ponto de se sagrar campeão nacional. Ou seja, basta um empate na Luz, diante do Benfica, na próxima jornada, para os dragões conquistarem matematicamente o título. No entanto, a festa até pode começar amanhã, caso o Sporting não vença o Gil Vicente, em casa. Para evitar as celebrações portistas no sofá, os leões estão obrigados a derrotarem os gilistas.Conheça em baixo o calendário de ambas as equipas até ao fim:- Benfica (f), 33.ª- Estoril (c), 34.ª- Gil Vicente (c), 32.ª- Portimonense (f), 33.ª- Santa Clara (c), 34.ª