FC Porto só volta aos treinos na segunda-feira

Depois da vitória frente ao Benfica, para o campeonato, Sérgio Conceição deu três dias de folga aos seus jogadores. Dessa forma, os dragões só regressam ao Olival na segunda-feira, com um treino agendado para as 18 horas, à porta fechada.O FC Porto voltará à competição no dia 8 de janeiro (sábado), com um duelo no terreno do Estoril, às 18 horas, a contar para a 17.ª jornada do campeonato.