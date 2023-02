FC Porto sobre Vítor Ferreira: «Ficou mudo e quedo quando foi confrontado de dedo em riste pelo treinador do Benfica»

O resumo do FC Porto-Rio Ave: golos, casos e outros lances O resumo do FC Porto-Rio Ave: golos, casos e outros lances

O FC Porto venceu sábado o Rio Ave por 1-0 (golo marcado por Toni Martínez pouco antes do intervalo), num jogo em que o o adminstrador Luís Gonçalves foi expulso aos 86' após protesar uma decisão de Vítor Ferreira, decisão que merece este domingo reparos dos dragões na newsletter diária.O clube portista refere que a noite de sábado ficou "marcada por algumas singularidades no desempenho da equipa de arbitragem" e aponta: "Entre os minutos 67 e 97 não foi assinalada uma única falta a favor do FC Porto, apesar de terem sido várias as ocasiões em que isso devia ter acontecido".E acrescenta: "Pelo meio registou-se a expulsão do administrador Luís Gonçalves por Vítor Ferreira, um árbitro que ainda recentemente ficou mudo e quedo quando foi confrontado de dedo em riste pelo treinador do Benfica. São critérios".