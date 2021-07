FC Porto tem concorrência por Vinã

O FC Porto está no mercado à procura de uma alternativa para Zaidu e Matías Viña, do Palmeiras, é um dos nomes na lista de possíveis reforços. Só que os dragões não estarão sozinhos na corrida pelo lateral-esquerdo uruguaio, com a Roma a surgir também na rota do jogador, segundo avançou ontem o portal ‘Globo Esporte’.

A equipa liderada por José Mourinho terá feito mesmo uma sondagem junto dos responsáveis do clube brasileiro e olha para Viña como uma boa solução para render Spinazzola, que se lesionou com gravidade no Europeu.

O FC Porto, apesar de ter o lateral entre as opções, ainda não avançou com qualquer proposta formal, sabendo de antemão que o Palmeiras exige cerca de 10 milhões de euros para abrir mão do jogador.