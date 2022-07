FC Porto tem proposta de 10 milhões por Toni Martínez: clube alemão "disposto a forçar ao máximo"

O FC Porto tem em mãos uma proposta de 10 milhões de euros do Augsburgo por Toni Martínez, avança este sábado o 'AS'.Segundo a mesma fonte, o avançado tem vários interessados na Bundesliga, entre os quais o Hertha Berlim e o próprio Augsburgo, com este último "disposto a forçar ao máximo" para garantir o ponta-de-lança.O jornal espanhol informa ainda que Toni Martínez já terá pedido para sair do FC Porto, uma vez que pretende "mostrar que pode fazer a diferença numa grande liga, como já demonstrou quando teve oportunidades" nos dragões.O avançado, que na pré-temporada tem vindo a somar minutos e já marcou dois golos, passou a época 2021/22 - onde apontou sete tentos em 37 partidas ao longo de pouco mais de mil minutos - como alternativa a Taremi e Evanilson.Recorde-se que ontem o jornal 'Marca' falou de um "caso Toni Martínez no FC Porto" , referindo que os azuis e brancos não estão dispostos a deixar o espanhol sair e que até já rejeitaram "ofertas interessantes".