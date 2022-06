FC Porto recusou proposta de 35 milhões de euros do Newcastle por Pepê

O FC Porto recusou um proposta de 35 milhões de euros do Newcastle por Pepê, garante a imprensa brasileira. De acordo com uma notícia do portal 'Globo Esporte', os dragões apontam à fasquia dos 60 milhões para abrir mão do jogador, um valor 10 milhões de euros abaixo da cláusula de rescisão do extremo brasileiro.Segundo a mesma publicação, os clubes ainda não terão fechado as negociações, podendo o emblema inglês voltar à carga com uma proposta mais próxima do exigido pelo FC Porto.Na primeira época em Portugal, Pepê fez seis golos e cinco assistências em 42 jogos pelo dragões, 23 deles a titular.