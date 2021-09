FC Porto terminou semana de treinos com um ensaio contra a equipa B

O FC Porto fechou este sábado mais uma semana de treinos, que contemplou um ensaio contra a equipa B.





Sem 14 internacionais ao serviço das respetivas seleções, Sérgio Conceição também não contou com Marchesín, que continua a recuperar de uma intervenção cirúrgica. O nome de Marko Grujic também consta no boletim clínico, mas o médio foi a jogo, embora com algumas limitações.O FC Porto vai agora gozar uma folga neste domingo e, segunda-feira, retoma a preparação para o clássico de Alvalade, contra o Sporting, marcado para sábado.