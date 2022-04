FC Porto trabalhou esta quinta-feira com três ausentes

O FC Porto voltou esta quinta-feira, no Olival, aos treinos com o jogo com o Portimonense no horizonte. Sérgio Conceição contou com todo o grupo à disposição à exceção de três elementos inscritos no boletim clínico oficial do emblema da Invicta: Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Matheus Uribe (tratamento).Os líderes da Liga Bwin volta a exercitar-se amanhã, também no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, a partir das 10h30, à porta fechada.O jogo com o Portimonense a contar para a 30ª jornada do campeonato está agendado para sábado, às 20h30, disputando-se no Estádio do Dragão.