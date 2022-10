FC Porto ultima jogo com o Bayer Leverkusen sem Uribe e com Otávio

O FC Porto realiza, esta segunda-feira, o derradeiro treino para o jogo com o Bayer Leverkusen. No período aberto à comunicação social, Uribe - a recuperar de uma cirurgia ao punho- não marcou presença. Otávio, em contrapartida, esteve presente, ele que tinha apresentado algumas queixas com o jogo do Sp. Braga.Nota também para as presenças de Bernardo Folha e João Marcelo, jogadores da equipa B.