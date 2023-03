FC Porto ultrapassou cinco de 14 eliminatórias da Liga dos Campeões após desaire fora por um golo

O FC Porto conseguiu ultrapassar cinco eliminatórias das taças europeias que começou com uma derrota fora pela diferença mínima, cenário que enfrenta pela 15.ª vez, perante o Inter Milão, nos 'oitavos' da Champions.

Um golo do avançado belga Romelu Lukaku com o fim à vista, aos 86 minutos, oito após a expulsão de Otávio por acumulação de amarelos, colocou os dragões em desvantagem e com a obrigatoriedade de vencer no Dragão, na terça-feira.

Nas anteriores 14 ocasiões em que se deparam com idêntica situação, os 'azuis e brancos' lograram cinco apuramentos, quatro dos quais entre 1981/82 e 1986/87, face a Vejle, Dinamo Zagreb, Glasgow Rangers e Vitkovice.

Mais recentemente, em 2018/19, o FC Porto voltou a dar a volta a uma derrota por um golo fora na primeira mão, perante a Roma, também nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num duelo decidido após prolongamento.

Os dragões, já com Sérgio Conceição ao 'leme', estiveram a perder em Roma por 2-0, mas um golo do 'improvável' Adrián López, aos 79 minutos, valeu um mais gerível desaire por 2-1.

Com golos de Soares, aos 26 minutos, e Marega, aos 53, depois de De Rossi empatar de penálti, aos 37, deixaram a eliminatória em aberto, para, aos 117, Alex Telles decidir a favor do FC Porto, na transformação de uma grande penalidade.

Com os atuais regulamentos, em que os golos fora deixaram de valer mais do que os apontados em casa em caso de igualdade, esta eliminatória teria decorrido da mesma forma, tal com os confrontos com o Vejle e o Vitkovice.

Em 1981/82, na primeira ronda da Taça das Taças, o FC Porto perdeu por 2-1 na Dinamarca, mas respondeu em casa com um 3-0, selado com um 'bis' de Jaime Magalhães e um tento de Sousa.

Cinco anos volvidos, na segunda eliminatória da Taça dos Campeões, rumo ao primeiro título europeu, os 'dragões' começaram com um desaire em Ostrava, por 2-1, para depois também vencerem nas Antas por 3-0, com golos de André, Celso e Futre.

Pelo contrário, os duelos com Dinamo Zagreb e Glasgow Rangers, da Taça das Taças de 1983/84, edição em que o FC Porto seria finalista vencido (1-2 com a Juventus), não terminariam agora nos 90 minutos, pois o 1-0 caseiro não se sobrepõe ao 1-2 fora.

Nas duas eliminatórias, a primeira e a segunda da prova, o 'herói' portista foi o 'bi-bota de ouro' Fernando Gomes, ao marcar aos 85 minutos face aos ex-jugoslavos e aos 52 face aos escoceses.

Se dois dos cinco apuramentos iriam agora para tempo extra, duas das nove eliminações seguiriam o mesmo caminho, perante o Wrexham, na primeira eliminatória da Taça das Taças de 1984/85, e o Hamburgo, na terceira ronda da Taça UEFA de 1989/90, ambas iniciadas com desaires fora por 1-0.

Na primeira situação, e face a um conjunto que militava na quarta divisão do futebol inglês, o FC Porto ganhou em casa por 4-3, caindo com grande 'estrondo', e, na segunda, frente aos alemães, ganhou por 2-1.

Quantos às restantes sete eliminações, nada mudava, uma vez que os portistas também perderam em casa com Inter Bratislava (1959/60), Nápoles (1974/75), Real Madrid (1987/88) e, mais recentemente, Bayer Leverkusen (2019/20) e empataram com Atlético de Madrid (1963/64) e Anderlecht (2000/01), tendo vencido o Schalke 04, mas 'tombado' nos penáltis (2007/08).

Há três anos, nos 16 avos de final da Liga Europa, na última vez que começaram uma eliminatória com uma derrota, os dragões, depois de derrotados por 2-1 em Leverkusen, onde Luis Díaz marcou, perderam no Dragão por 3-1, de nada valendo o tento de Marega.

No que respeita às 12 eliminatórias que iniciou com desaires fora por mais do que um golo, o FC Porto caiu sempre, mas, sem a regra dos golos fora, teria 'escrito' uma grande recuperação perante o 'todo-poderoso' FC Barcelona.

Em duelo da segunda ronda da Taça dos Campeões de 1985/86, os 'azuis e brancos' perderam em Nou Camp por 2-0, para, nas Antas, vencerem por 3-1, com um 'hat-trick' de Juary (67, 71 e 89 minutos), 'anulado' por um tento de Steve Archibald (77).

Na terça-feira, a partir das 20 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, o 'onze' de Sérgio Conceição precisa de vencer o Inter, sendo que ganhando por dois ou mais golos está nos 'quartos' e por um 'atira' a eliminatória para prolongamento.