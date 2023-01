FC Porto vai abrir a primeira escola de futebol Dragon Force no Brasil

Vai abrir na próxima segunda-feira a Dragon Force by FC Porto, em Fortaleza, a primeira escola de futebol relacionada com os portistas em território brasileiro. Trata-se de uma parceria com a FX Negócios Esportivos e neste momento já conta com mais de 600 alunos inscritos para o início da atividade, informou o FC Porto no seu site oficial."Um clube tão grande como o FC Porto e a excelência do processo da Dragon Force, aliada à paixão pelo futebol e ao talento brasileiro, é garantia de sucesso", referiu George Henrique, diretor da FX Negócios Esportivos, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto.Uma visão partilhada por Ricardo Frey Ramos, da Direção Executiva Dragon Force: "O longo período de pandemia ajudou-nos a refletir sobre novos modelos de expansão que nos permitissem responder com mais certezas ao interesse dos mercados, partilhar as boas práticas das academias Dragon Force e do FC Porto, bem como adequar o modelo às geografias onde queremos atuar. Estamos convictos de que a primeira escola de futebol Dragon Force no Brasil, com este parceiro tão especial, irá certamente ser uma referência para a expansão internacional das escolas Dragon Force", referiu o responsável.