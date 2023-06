FC Porto vai apresentar queixa contra Rui Santos por difamação

O FC Porto vai apresentar uma queixa contra Rui Santos, acusando o comentador da CNN de difamação. A revelação foi feita por Francisco J. Marques à margem do Dia do Clube, evento comemorativo dos 20 anos do Bailado de Sevilha que decorre este domingo no Estádio do DragãoEm causa estarão comentários de Rui Santos relativamente a Pinto da Costa e Sérgio Conceição no seu programa de opinião semanal.De recordar que, recentemente, o FC Porto foi condenado a pagar uma multa de 2.550 euros na sequência da queixa apresentada por Rui Santos. A SAD dos dragões foi sancionada na sequência da publicação, no Porto Canal, de uma fotografia do queixoso e da sua companheira numa unidade comercial da propriedade desta na cidade Invicta.