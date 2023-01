FC Porto vai pagar 5.230 euros em multas resultantes da receção ao Famalicão

O FC Porto vai pagar um total de 5.230 euros em multas resultantes do jogo frente ao Famalicão, que se realizou no domingo, no Estádio do Dragão.Uma das multas, de 2.040 euros, está relacionada com o atraso de quatro minutos no regresso para a segunda parte do jogo, sem ter sido apresentada qualquer justificação, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A outra, no valor de 3.190 euros, tem a ver com a deflagração de um pote de fumo na bancada sul do Dragão, aos 57 minutos de jogo, tendo o responsável por esse ato sido identificado, segundo informação do Comandante das Forças de Segurança.Do lado do Famalicão, o técnico João Pedro Sousa foi multado em 130 euros, por não ter usado qualquer elemento identificativo da sua função durante todo o jogo, seja braçadeira ou credencial. Isso, apesar das chamadas de atenção por parte do delegado da Liga, pode ler-se no mapa de castigos do CD da FPF.