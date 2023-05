FC Porto vai recorrer do castigo a Sérgio Conceição

O FC Porto, apurou Record, vai recorrer do castigo aplicado a Sérgio Conceição de um jogo de suspensão, que até já foi cumprido em Arouca. O Conselho de Disciplina, recorde-se, também puniu o treinador do FC Porto com uma multa de 4.284 euros.Em causa está a expulsão de Sérgio Conceição no jogo da Taça de Portugal, frente ao Famalicão. O árbitro Manuel Mota justificou o vermelho com o facto do treinador do FC Porto ter "entrado na área técnica adversária e provocado um conflito", alegação que o visado desmentiu. "Fui expulso por festejar o golo, não invadi a área técnica, isso é mentira. Só invadi a área técnica depois de ser expulso", afirmou Sérgio Conceição.