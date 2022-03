FC Porto vê vitória em Alvalade como "a melhor resposta" a "festival de provocações"

O FC Porto venceu o Sporting por 2-1 em Alvalade, em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, e de acordo com os dragões foi "uma expectável resposta à Porto, na verdade"."Os golos de Taremi e de Evanilson foram a melhor resposta - uma expectável resposta à Porto, na verdade - ao festival de provocações com que a nossa equipa foi brindada desde que aterrou na capital na véspera do encontro", pode ler-se nos Dragões Diário esta quinta-feira."A eliminatória, longe de estar decidida, entra agora num repouso de um mês e meio. Não fosse o desperdício de algumas oportunidades, principalmente quando a equipa já vencia, e a qualificação para a final de Oeiras até poderia estar mais bem encaminhada. De ontem, além do triunfo, fica a imagem de um grupo sério e competente que não se deixou impressionar com os foguetes e petardos lançados pelos que também apanharam as canas", acrescentam.