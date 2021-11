FC Porto vence ensaio com a Sanjoanense no regresso de cinco internacionais ao Olival

Preparação



??Treino conjunto com a AD Sanjoanense no Olival#FCPorto pic.twitter.com/alvtVHst1Q — FC Porto (@FCPorto) November 17, 2021

O FC Porto realizou, esta manhã, uma sessão de treino conjunto com a Sanjoanense, equipa que milita na Série A da Liga 3. Segundo apurou, os dragões venceram o apronto por 4-2, a poucos dias de enfrentarem o Feirense na Taça de Portugal.João Mário, Vitinha, Fábio Vieira, Nanu e Mbemba regressaram ao Olival e foram integrados no grupo, depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções nacionais, o que significa que João Mário trabalhou de forma normal, ele que tinha sido substituído no encontro da Seleção Nacional sub-21, diante do Chipre, aparentemente com queixas físicas.Zaidu, Luis Díaz e Corona ainda não regressaram das seleções, sendo que Sérgio Conceição recorreu ainda a Léo Borges, Danny Loader e Sebastian Soto, trio da equipa B portista. Marcano continua a fazer trabalho integrado condicionado, tendo sido ainda registada a evolução de Wendell, Uribe e Francisco Conceição, que estão agora a trabalhar de forma integrada condicionada.