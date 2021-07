FC Porto vence Moreirense em jogo-treino por 4-2

O FC Porto voltou a realizar um novo jogo-treino na manhã desta quarta-feira, agora frente ao Moreirense. A partida, que decorreu à porta fechada no Olival, terminou com um triunfo dos dragões por 4-2.





Os golos azuis e brancos foram marcados por Taremi (16'), Mbemba (25'), Toni Martínez (56') e Fernando Andrade (61'). O Moreirense marcou aos 20' e aos 53'.Sérgio Conceição alinhou de início com Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Marko Grujic, Bruno Costa, Otávio, Pepê, Toni Martinez e Taremi, utilizando ainda Cláudio Ramos, Nanu, Pepe, Marcano, Zaidu, Sérgio Oliveira, Carraça, Francisco Conceição, Fábio Vieira, Fernando Andrade, Evanilson e Rodrigo Valente.Os dragões partem hoje a meio da tarde, de avião, para o Algarve, onde vão realizar um estágio até dia 29. Dia 25 há jogo com o Lille e, para dia 28, está marcado outro com a Roma.