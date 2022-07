FC Porto vence o V. Guimarães em jogo à porta fechada no Olival

O FC Porto venceu o V. Guimarães, na manhã deste sábado, num jogo à porta fechada, que decorreu no Olival. Gonçalo Borges e Danny Loader apontaram os golos do triunfo dos azuis e brancos, por 2-1. Jota Silva apontou o golo dos minhotos.Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Marko Grujic, Mateus Uribe, Gonçalo Borges, Pepê, Mehdi Taremi, Evanilson foram os titulares do FC Porto. Marchesín, Fábio Cardoso, Wendell, Eustaquio, Bruno Costa, Galeno, Otávio, Toni Martínez, Rodrigo Conceição e Danny Loader entraram depois. "Os restantes jogadores fizeram trabalho específico", informaram os dragões, sem qualquer referência a Francisco Conceição que, sabe Record, já não participou na sessão.O FC Porto adiantou-se no marcador por Gonçalo Borges aos 34 minutos e aos 38' Jota Silva apontou o golo do empate do Vitória. Aos 86' Danny Loader apontou o golo da vitória azul e branca.Pelo Vitória jogaram Bruno Varela, Trmal, Celton Biai, Miguel Maga, Bruno Gaspar, André Amaro, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes, Mumin, Hélder Sá, Ogawa, Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Dani Silva, André Almeida, Tiago Silva, Janvier, Jota Silva, Nelson da Luz, Rúben Lameiras, André Silva, Anderson Silva e Bruno Duarte.