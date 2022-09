FC Porto vence Varzim em jogo-treino no Olival

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto, apurou Record, venceu o Varzim por 4-2, num jogo-treino disputado na manhã desta sexta-feira, no Olival. Pepê, Evanilson, Veron e Toni Martínez marcaram os golos dos portistas, enquanto Rodrigo Cordeiro e João Sidónio faturaram pelos poveiros.Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, os campeões nacionais estiveram a vencer por 4-0. Sérgio Conceição utilizou todos os jogadores que tem à disposição e mais alguns da equipa B.