FC Porto venceu o Bristol Rovers no primeiro jogo do estágio no Algarve

O FC Porto venceu, este sábado, o Bristol Rovers, do terceiro escalão do futebol inglês, por 3-0, naquele que foi o primeiro jogo do estágio no Algarve. Francisco Conceição, Bernardo Folha e Galeno marcaram os golos dos campeões nacionais.Marchesín, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Mateus Uribe, Bruno Costa, Francisco Conceiçao, Pepê, Danny Namaso e Evanilson formaram o onze escolhido por Sérgio Conceição para este jogo de preparação, que decorreu à porta fechada, em Vilamoura.Cláudio Ramos, João Marcelo, Vasco Sousa, Bernardo Folha, Galeno, Gonçalo Borges, Toni Martinez, David Carmo, Zaidu, Fernando Andrade e Mehdi Taremi também jogaram. Deste lote, destaque-se David Carmo, que se estreou em jogo pelo FC Porto, depois de ter sido contratado ao Sp. Braga.Diogo Costa, Francisco Meixedo, Pepe, João Mário, Marko Grujic, Eustaquio e Otávio realizaram trabalho específico e Manafá continua a ser o único nome a figurar no boletim clínico portista, tendo realizado tratamento, ginásio e treino condicionado.