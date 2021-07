FC Porto venceu o Louletano por 6-1 com bis de Zaidu

O treino do FC Porto na tarde desta terça-feira contemplou um jogo frente ao Louletano, com os dragões a somarem nova vitória, desta feita por 6-1, no complexo The Campus, na Quinta do Lago. Marchesín e Luis Díaz, que se juntaram ao grupo ontem à noite, ficaram de fora do ensaio.





Evanilson (12'), Zaidu (24' e 43'), Romário Baró (33'), Francisco Conceição (64') e Taremi (73') marcaram os golos portistas.Sérgio Conceição utilizou os seguintes jogadores: Francisco Meixedo, Nanu, Fábio Cardoso, Diogo Leite, Zaidu, Carraça, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Romário Baró, Fernando Andrade, Evanilson; Cláudio Ramos, Marcano, Francisco Conceição, Rodrigo Valente, Taremi, Pepê, Sérgio Oliveira e Mbemba.Grujic realizou exercícios de treino integrado condicionado.