FC Porto vendeu dois jovens ao V. Guimarães por 15 milhões de euros

O FC Porto vendeu dois jovens jogadores ao V. Guimarães por um valor total de 15 milhões de euros. Os valores constam do Relatório e Contas 2020/21 da SAD vitoriana, a que Record teve acesso. Francisco Ribeiro, médio de 18 anos, foi transacionado por 11 milhões de euros, enquanto Rafael Pereira, outro médio, este de 20 anos, por 4 milhões de euros. Ambos já jogaram pela equipa B do V. Guimarães esta época, sendo que Francisco Ribeiro também conta duas partidas pelos sub-23 minhotos. De notar que, ainda assim, esta pode ser uma operação sem custos financeiros.





Aquelas são as duas únicas aquisições que constam no documento da SAD vitoriana como estando já englobadas no exercício 2021/22. Da lista providenciada em relação à época anterior, de 2020/21, o Vitória comunicou a compra de 21 ativos, por um valor global a rondar os 5 milhões de euros.procurou obter mais esclarecimentos sobre os contornos deste negócio junto do V. Guimarães, sem sucesso.Note-se que paralelamente houve dois jovens minhotos que transitaram para o FC Porto também no último mercado de transferências, Romain Correia, central de 22 anos, e João Mendes, lateral-esquerdo de 21 anos, ambos também integrados na equipa B do FC Porto. Assim, pode estar em causa uma operação sem custos financeiros ou de efeito nulo, caso estes dois jogadores agora portistas tenham sido transacionados por valores semelhantes. Em relação a estas tranferências, o Relatório e Contas do V. Guimarães é omisso, não sendo ainda conhecida qualquer informação contabilística dos dragões a este respeito.