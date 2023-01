FC Porto Vintage conquista Taça da Liga Portugal para antigos jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antes da final da Allianz Cup, houve lugar a outra, entre glórias de outrora. Aí, o FC Porto levou a melhor sobre o Arouca na final da Taça da Liga Portugal, por 4-1.A formação do FC Porto Vintage fez a festa em Leiria com caras bem conhecidas do universo azul e branco como João Pinto, Rui Barros, Paulo Assunção, Pena, Domingos ou Bosingwa.Nas meias-finais, os dragões venceram o Ac. Viseu, enquanto o Arouca derrotou o Sporting.