FC Porto Vintage venceu o Salgueiros Masters por 5-2

A equipa do FC Porto Vintage levou a melhor sobre o Salgueiros Masters, por 5-2, num jogo de veteranos que teve lugar no campo sintético do Olival, perante a presença de muito público.Os golos dos dragões foram apontados por Marco Vieira (2), Cintra (2) e Rui Barros, enquanto o antigo extremo Nandinho bisou pelos salgueiristas.Pelo lado do FC Porto jogaram João Pinto, Bandeirinha, Rui Barros, Ricardo Silva, Marek Cech, Bock, Gaspar, entre outros, enquanto pelo Salgueiros estiveram em campo antigos craques como Albertino, Mariano, Fernando Almeida, Nandinho, Cafú e Rui Lima.